Українська
$ 27,75
32,81
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве на ВДНХ здание "захватил" дикий плющ: появились яркие фото

8 сентября, 20:42

Александр Марущак , Руслан Ровик

Киевляне могут попасть в "секретные" здания выставки на специальной экскурсии

В Киеве на территории "Экспоцентра Украины", известного жителям столицы как ВДНХ на проспекте Академика Глушкова, один из павильонов оказался полностью "оккупирован" диким плющом.

Реклама

Оплетенное зеленью здание – это помещение старой оранжереи, растение полностью его окутало, и сейчас возле него собираются толпы желающих сфотографироваться на память.

Как рассказали сайту "Сегодня" сотрудники ВДНХ, здание оранжереи – одно из трех "секретных" мест на территории выставки, куда с недавних пор водят экскурсии, которые продлятся до октября. Их стоимость – 200 гривен.

В эту цену входит подъем на шпиль павильона №1, спуск в копию шахты, которая находится в павильоне №13, а также посещение оранжереи.

"В помещении оранжереи только в двух отсеках поддерживается нужная температура и там растут лимон и другие фрукты, остальная площадь пустует. Попасть внутрь оранжереи можно только в рамках экскурсии", – рассказали в ВДНХ.

Реклама

Однако полюбоваться увитым плющом зданием могут полюбоваться все желающие и бесплатно. Также бесплатно можно сделать и фото на фоне оплетенной плющом оранжереи. Особенно яркие кадры будут здесь получаться в октябре, когда листья станут багрового цвета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как изменился самый старый фонтан Киева – на Подоле заканчивается реконструкция "Самсона", который выкрасили в новый цвет.

В 2019 году молодые люди перекрасили статую Самсона и льва в розовый цвет. Многие киевляне выступали тогда за то, чтобы именно "художники" смывали краску, а отмывали ее сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев выставка экскурсии вднх

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Школу в Киеве закрыли на карантин еще до начала учебы
Школу в Киеве закрыли на карантин еще до начала учебыДругие новости
В Киеве все больше заразившихся коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг
В Киеве все больше заразившихся коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифингДругие новости
Новая волна COVID-19 в Киеве: остановят ли учебу в школах
Новая волна COVID-19 в Киеве: остановят ли учебу в школахДругие новости
В Киеве в стае голубей заметили экзотическую птицу (фото)
В Киеве в стае голубей заметили экзотическую птицу (фото)Другие новости
Школы на карантине: что происходит в Киеве
Школы на карантине: что происходит в КиевеВласть
День знаний во время эпидемии: как проходят школьные линейки в Украине (фото)
День знаний во время эпидемии: как проходят школьные линейки в Украине (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять