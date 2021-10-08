В Киеве на Владимирской горке открыли 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила (фото)

Через несколько месяцев будут открыты еще две скульптуры: велосипедно-пешеходного моста и здания КГГА

Скульптура оборудована табличками с надписями шрифтом Брайля / Фото: Коллаж: Сегодня

В парке "Владимирская горка" открыли 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила с рельефными тактильными табличками для людей с нарушениями зрения. Установка мини-скульптуры – это продолжение создания инклюзивного туристического маршрута.

Об этом сообщают в КГГА.

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Эта скульптура – оборудована табличками с надписями шрифтом Брайля, которые позволят людям с нарушениями зрения узнать информацию о памятнике.

Скульптуру может увидеть, послушать и потрогать каждый желающий / Фото: КГГА

"Скульптура также тактильная и позволяет таким людям "увидеть руками" сам фонтан. Кроме этой цели, такие объекты имеют и самостоятельную туристическую привлекательность. Также скульптура оборудована QR-кодом, просканировав который можно перейти на сайт Управления туризма, где содержится вся информация о фонтане в текстовом, звуковом и видео формате жестовой речью. То есть люди с нарушениями слуха также могут с легкостью ознакомиться с памяткой", – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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Так выглядит новинка на Владимирской горке / Фото: КГГА

Через несколько месяцев будут открыты еще две скульптуры: велосипедно-пешеходного моста и здания Киевской городской государственной администрации.

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Фигурки, которые расположены на скульптуре, впечатляют / Фото: КГГА

Скульптура тактильная и шрифт Брайля читается четко. Такие проекты необходимы, ведь дают возможность людям с нарушениями зрения в прямом смысле прикоснуться к истории и культуры.

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