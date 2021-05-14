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В Киеве на выставке "Чернобыль. Путешествие" можно попасть в зону отчуждения (видео)

14 мая, 19:11

Виктория Барановская Виктория Барановская

Каждый желающий может одеть очки виртуальной реальности и взглянуть на Чернобыльскую зону с высоты птичьего полета

Фото: ВДНХ

Фото: ВДНХ

В Киеве открыли масштабную выставку, посвященную 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Из-за карантина экспозицию готовили в экстремальных условиях.

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Об этом сообщает "Сегодня".

"Я считаю, это та история, которую обязательно должны знать люди в нашей стране. Обязательно. Потому что в данный момент открываются новые факты, которые ранее были скрыты. И это очень ценно", – рассказала посетительница Анастасия Аверина.

Видео: Сегодня

Архивные видео, отчеты КГБ, которые годами были под грифом секретно, фотографии и воспоминания – каждый блок выставки "Чернобыль. Путешествие" без купюр повествует о взрыве на АЭС и его последствия: кто виноват, как врала советская власть и что чувствовали люди, которых обещали вернуть домой уже через три дня после эвакуации. На стене импровизированного дома разместили истории, от которых наворачиваются слезы

"Я не могу такое читать в данный момент. Просто берет за душу это все", – сказала еще одна посетительница.

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Чтобы посетители почувствовали, что они в Чернобыльской зоне, прибегли к современным технологиям. С помощью очков виртуальной реальности зону отчуждения можно посмотреть с высоты птичьего полета.

"Впечатления очень сильные. Особенно когда видишь дома, оставлены. И часть рыжего леса. Когда ты видишь зелень, но вместе с тем куски этого мертвого, мертвой радиоактивной природы" – поделилась Алла Белошапко.

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Экспозицию дополнили работами известных художников Украины и мира. Картины Марии Примаченко, фото Казуми Обары, видео группы Pink Floyd, которое артисты сняли в Припяти. В конце путешествия – все оказываются в лесу – это 13 видов растений и деревьев, которые растут в зоне отчуждения

Этот лес – символизирует и победу природы и шанс на новую жизнь, который есть у Чернобыля, говорит руководитель проекта Ярослава Гресь.

"Люди очень удивляются, когда узнают, что чернобыльская зона в данный момент – это один из крупнейших заповедников в Украине, что возвращается дикая природа, что это место для работы ученых со всего мира", – рассказала она.

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Вход на выставку – бесплатный. Работает она на столичной ВДНХ, и продлится до 15 июля. После ее выложат на цифровую платформу и дальше будут собирать свидетельства об аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна ли еще одна авария.

Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.

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