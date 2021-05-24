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В Киеве на выставке "Чернобыль. Путешествие" покажут фильм "Ядерные отходы"

24 мая, 22:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Фильм о зоне отчуждения был номинирован на Премию Европейской киноакадемии, как лучший короткометражный 2013 года

В среду, 26 мая, в Киеве на выставке на выставке "Чорнобиль. Подорож", которая находится в столичном экспоцентре ВДНХ, состоится показ фильма "Ядерные отходы".

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Об этом сообщают организаторы..

Мероприятие проведет украинский кинокритик Андрей Алферов, а после просмотра состоится видеоконференция с режиссером ленты Мирославом Слабошпицким. Все желающие смогут посмотреть фильм, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

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"Ядерные отходы" – это 24-минутная камерная история о мужчине и женщине, которые работают в зоне отчуждения. Он – водитель грузовика на заводе утилизации ядерных отходов в чернобыльской зоне. Она работает там же в прачечной. Их жизнь и работа подчинены одному ритму и расписаны по часам", - сообщают организаторы.

Отметим, что фильм был номинирован на Премию Европейской киноакадемии (EFA) в категории лучший короткометражный фильм 2013 года.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна ли еще одна авария.

Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.

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