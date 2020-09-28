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В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение (карта)

28 сентября, 17:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На мосту проведут обновления опор

На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

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Коммунальщики просят прощения за временные неудобства.

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"На Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении просп. Бажана", – пишут в ведомстве.

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Также, завтра в течение дня, 29 сентября, выполнять работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение частично ограничено (крайней правой полосой).

Киевляне в соцсетях сообщили, что изношенные конструкции моста закрепили металлическими скобами и не ремонтировали – появилось видео "ремонта" со столичного моста на улице Дегтяревской.

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Киев КГГА южный мост ремонтные работы

Источник: Сегодня

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