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В Киеве началась "большая чистка" коммунальных предприятий. Что происходит

12 мая, 18:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

По всем проверкам открыто уголовное производство – у фигурантов ищут доказательства нарушений

В Киеве в течении последних дней прокуратура провела ряд обысков в коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Все следственные действия происходят в рамках уголовных производств. Сайт "Сегодня" узнал, что говорят в прокуратуре и киевской городской госадминистрации.

В "Киевзеленстрое"

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11 мая в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя" провели обыски – в ООО "Евротехнологии Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация".

Как стало известно, проверки прошли из-за факта уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен – было начато уголовное производство. Подрядчики на заказ "Киевзеленстроя" делали работы по строительству и реконструкции парков отдыха – "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.

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По информации дирекции "Киевзеленстрой", они способствуют следствию и предоставляют все необходимые документы правоохранительным органам.

"Подчеркну, что у коммунального объединения "Киевзеленстрой" отсутствует какая-либо задолженность по уплате налогов в бюджет", – отметил гендиректор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

В КГГА

Прокуратура также начала обыски 12 мая в помещениях Киевской городской государственной администрации. Кроме того, обыски прошли в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора.

В 2013 году директор частного предприятия купил недвижимость на коммунальной земле. Тогда он специально не заключил договор аренды земельного участка, а пользовался им бесплатно. Таким образом мужчина нанес почти 20 млн гривен ущерба городскому бюджету.

Чиновников КГГА подозревают в причастности к преступлению.

В "Киевавтодоре"

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В столичном "Киевавтодоре" сегодня тоже провели обыски. В их случае, уголовное производство начато из-за факта умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении ремонта дорог в Киеве на сумму более 18 млн гривен.

В прокуратуре отметили, что в корпорации были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн ​​гривен, компьютерная техника, а также печати предприятий.

В "Киевгорсвете"

В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" провели проверку из-за финансовых махинаций на 12 млн гривен – на освещении в столице.

С целью получения отката предприятиями в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет" были проведены финансовые операции с предприятиями с признаками фиктивности, которых они привлекли якобы для субподрядных работ по освещению города.

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У подрядчика строительства Подольского мостового перехода

Проходят обыски и у подрядчика строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева в среду, 12 мая.

Проверку провели в офисном помещении ООО "Спецпроект-Инвест" и в жилых помещениях должностных лиц, в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн гривен.

В Департаменте соцполитики КГГА

В Департаменте соцполитики КГГА проводятся обыски из-за хищения 13,5 млн гривен на закупки медицинских изделий.

По месту жительства фигурантов уголовного производства идут проверки с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

В "Спецжилфонде"

Прокуратура проводит обыски в "Спецжилфонде" – подозревают хищения 10,5 млн гривен.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между КП "Спецжилфонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ.

Что говорят в прокуратуре

Сайт "Сегодня" обратился в пресс-службу Прокуратуры Киева за комментарием в свете последних событий. Как оказалось, это не все озвученные проверки в городе и совсем скоро будет подведен итог.

"Мы обязательно прокомментируем все обыски, которые проводились вчера и сегодня на коммунальных предприятиях столицы. Сделаем это, когда все обыски будут закончены. Следственные действия на данный момент продолжаются – идут проверки, обыски. Они проходят и на других предприятиях, которые мы пока не озвучивали. Думаю, итог мы подведем до конца дня. И самое интересное будет озвучено напоследок", – рассказали нам в прокуратуре Киева.

Мнение КГГА

В КГГА пока не комментируют активность прокуратуры.

"Пока без комментариев", – говорят в администрации корреспонденту "Сегодня".

Как мы писали ранее, вчера днем прошли обыски дома у Медведчука, на улице Монтажников в Соломенском районе Киева. Источник в СБУ сообщил, что там работала "Альфа" – спецназ взял под контроль территорию, где расположено несколько зданий, обнесенных одним забором.

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