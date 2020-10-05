В Киеве начали ремонт памятника основателям: он будет с подсветкой

Сегодня начались подготовительные работы к капитальному ремонту фонтана возле памятника основателям Киева в Наводницком парке.
Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.
Фонтан будет подсвечиваться разными цветами, управляться будет автоматически.
"В 2020 году запланировано провести все работы для полноценной работы фонтана. Первоначально демонтировано гранитное покрытие, старые кабели, оборудование и трубопроводы", — говорится в сообщении.
Отметим, что в рамках капитального ремонта обустроят технические трубопроводы фонтана, проведут электромонтажные работы и установят оборудование. Финальным этапом работ станет пуско-наладка фонтана.
Напомним, в Киеве открыли светомузыкальный фонтан – в парке "Владимирская горка" недалеко от Михайловского Златоверхого собора.
Кроме того, новый фонтан планируют установить возле станции метро "Арсенальная" в Киеве.
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