В Киеве начали ремонт памятника основателям: он будет с подсветкой

Сегодня начались подготовительные работы к капитальному ремонту фонтана возле памятника основателям Киева в Наводницком парке.

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Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.

Фонтан будет подсвечиваться разными цветами, управляться будет автоматически.

"В 2020 году запланировано провести все работы для полноценной работы фонтана. Первоначально демонтировано гранитное покрытие, старые кабели, оборудование и трубопроводы", — говорится в сообщении.

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Отметим, что в рамках капитального ремонта обустроят технические трубопроводы фонтана, проведут электромонтажные работы и установят оборудование. Финальным этапом работ станет пуско-наладка фонтана.

Напомним, в Киеве открыли светомузыкальный фонтан – в парке "Владимирская горка" недалеко от Михайловского Златоверхого собора.

Кроме того, новый фонтан планируют установить возле станции метро "Арсенальная" в Киеве.

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