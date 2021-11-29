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В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 ноября, 16:33
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Устанавливать и украшать елку будут 10 дней

В Киеве на Софийской площади начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.

Рабочие выгрузки конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти ещё часть ёлочных конструкций.

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Металлический каркас уже ждет, когда его начнут собирать
Металлический каркас уже ждет, когда его начнут собирать

"Основные работы по установке главной елки страны начнутся во вторник. На Софийскую площадь противовес для елки. Это бетонные блоки весом в 100 тонн",- рассказали нам организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.

Елку будут собирать 10 суток
Елку будут собирать 10 суток / Фото: Сегодня

Устанавливать и украшать елку будут 10 дней.

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Основные работы начнутся во вторник
Основные работы начнутся во вторник / Фото: Сегодня

Это больше чем обычно, поскольку главное новогоднее дерево в этом году будет шире в объеме. На неё необходимо больше гирлянд.

В этом году елка будет особенной
В этом году елка будет особенной / Фото: Сегодня

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Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – рассказывает президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Ранее мы писали:

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