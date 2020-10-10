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В Киеве начались работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва на Позняках

10 октября, 13:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Перед демонтажем вынесут вещи жильцов

В Киеве в доме на Соломии Крушельницкой, 1/5, где 21 июня произошел взрыв, начались работы по укреплению.

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Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА в Facebook.

Так, на данный момент с помощью кранов в места провалов устанавливают укрепительные конструкции.

"Такие меры помогут предупредить обвал дома при его демонтаже", – отмечают в департаменте.

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Перед тем, как аварийный подъезд демонтируют, необходимо вынести вещи жильцов. Только после этого начнется процесс демонтажа 6-го подъезда.

Отметим, что на время проведения работ жители 5-го подъезда и соседнего дома на Григоренко, 41, временно покинули свои квартиры. А Красный Крест развернул палатки со всем необходимым, чтобы жители могли там переждать.

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Кроме того, на месте дежурят спасатели и полиция.

Напомним, в Киеве утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, были обрушены перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибло пять человек.

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Ранее мы писали, что 22 сентября началась подготовка к демонтажу – там установили подъемник и с его помощью спасатели осмотрели поврежденные конструкции.

Зеленский сообщал, что жители дома в Дарницком районе столицы, которые лишились жилья из-за взрыва газа на Позняках, получили новые квартиры.

Видео: Kievmap/Telegram

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв укрепление

Источник: Сегодня

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