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В Киеве начался марш ко Дню Достоинства и Свободы. Все подробности шествия (онлайн)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 ноября, 17:39
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Шествие пройдет по маршруту: площадь Независимости – аллея Героев Небесной Сотни
В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни.
В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве чтят память жертв Революции Достоинства, которая началась 21 ноября 2013 года. В центре проведут шествие от Майдана Незалежности до мемориала на аллее Героев Небесной Сотни.

Сайт "Сегодня" ведет прямую трансляцию с места событий.

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Старт шествия с запланирован с начала Аллеи. По завершении шествия в 18:00 перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ состоится панихида, на которой помянут Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал свою жизнь за Украину и зажгут лампадки у портретов Героев Небесной Сотни.

17:42 В центре столицы собрались несколько сотен человек. Они вспоминают события восьмилетней давности.

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В центре столицы собрались десятки людей. Фото: Игорь Серов/Сегодня

Другие мероприятия в Киеве

Сегодня утром провели молитвы возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни и возложения цветов к мемориалу и памятному кресту. На аллее Героев Небесной Сотни собрались родственники погибших и собратьев. Туда же прибыли и первые официальные лица страны – президент, премьер-министр, глава ВР.

На Майдане Незалежности возле монумента Независимости открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства. А с 9 до 23 часов на Майдане Незалежности с LED-экранов транслируют фильм, состоящий из уникальных архивных кадров, снятых во время Революции Достоинства.

Другие мероприятия

  • С 16 по 31 ноября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" проходит фотовыставка "Майдан – крепость духа".
  • С 21 по 30 ноября в читальном зале Государственного архива г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню Достоинства и Свободы".
  • 21 ноября в Киевском академическом театре "Колесо" состоится спектакль "Мы, Майдан".

День Достоинства и Свободы

В 2005 году в Украине был введен праздник День Свободы. Он отмечался 22 ноября и был учрежден в память о событиях Оранжевой революции.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. 22 января в День Соборности отмечали праздник День Соборности и Свободы Украины.

Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2013 году, когда президентом стал Петр Порошенко. 22 января теперь отмечают День Соборности, а 21 ноября – День Достоинства и Свободы, который посвятили событиям двух революций.

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