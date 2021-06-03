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В Киеве проходит митинг под КСУ: дорогу перекрыли (фото, видео)

3 июня, 10:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сегодня суд должен рассмотреть законность земельной реформы – под зданием КСУ собралось много людей

В Киеве возле Конституционного суда Украины начался митинг против земельной реформы. Дорогу на улице перекрыли.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

3 июня в 10:00 КСУ начал рассмотрение законности реформы. Под зданием суда собрались несколько сотен человек.

Туда уже стянули правоохранителей. Копы стоят среди участников акции, некоторые выстроились в шеренгу с другой стороны улицы.

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Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Несколько полицейских наблюдают за происходящим с "VIP-мест" – сидят на террасе кафе напротив суда.

Участники акции принесли с собой плакаты и флаги.

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Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

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Фото: Алексей Сысоев, "Сегодня"

Фото: Алексей Сысоев, "Сегодня"

"Продажа земли – продажа будущего", - написано на одном из плакатов.

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Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Людей на улице стает все больше – многие из них пенсионного возраста. На месте громко играет музыка.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о передаче земли на места. По его словам, этот документ, который называют земельной Конституцией, в корне меняет землеустройство в Украине.

Отметим, после открытия рынка земли в Украине с 1 июля 2021 годастоимость участков начнет постепенно расти. В первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое, рассчитывают эксперты и правительство.

О последних новостях Украины смотрите в выпуске "Сегодня" 3 июня:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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