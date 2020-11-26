В Киеве начался монтаж главной елки страны на Софийской площади

В Киеве 26 ноября начался монтаж главной елки страны на Софийской площади. Сегодня на площадь завезли бетонные блоки, металлические конструкции и технику.

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Рабочие приступят к монтажу основы елки. Это многотонная конструкция, которая станет основой для главной елки страны.

"Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. На его установку понадобиться три дня. Дальше начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота -31 метр", – рассказали сайту "Сегодня" в Folk Ukraine, которая уже много лет организовывает новогодний праздник на Софийской площади.

Стоит отметить, что плитку на площади прикрыли специальным материалом, чтобы не повредить ее.

Напомним, в этом году в Киеве будет три новогодних красавицы: главная елка страны на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади. А для отдыхающих подготовят необычный праздничный маршрут, который свяжет все три эти локации. Чтобы увидеть все своими глазами, людям придется много гулять на свежем воздухе.

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Ранее мы писали, что в Украине активно обсуждают возможность введения локдауна во время новогодних праздников. В Кабмине нам рассказали, что самые вероятные сроки тотального карантина – с 25 декабря по 15 января.

Так, все массовые мероприятия окажутся под запретом, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Транспорт курсировать тоже не будет.

Видео: Сегодня

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