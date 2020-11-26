Українська
$ 28,38
33,78
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве начался монтаж главной елки страны на Софийской площади

26 ноября, 15:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Рабочие приступят к монтажу основы елки

В Киеве 26 ноября начался монтаж главной елки страны на Софийской площади. Сегодня на площадь завезли бетонные блоки, металлические конструкции и технику.

Реклама

Рабочие приступят к монтажу основы елки. Это многотонная конструкция, которая станет основой для главной елки страны.

"Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. На его установку понадобиться три дня. Дальше начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота -31 метр", – рассказали сайту "Сегодня" в Folk Ukraine, которая уже много лет организовывает новогодний праздник на Софийской площади.

Стоит отметить, что плитку на площади прикрыли специальным материалом, чтобы не повредить ее.

Напомним, в этом году в Киеве будет три новогодних красавицы: главная елка страны на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади. А для отдыхающих подготовят необычный праздничный маршрут, который свяжет все три эти локации. Чтобы увидеть все своими глазами, людям придется много гулять на свежем воздухе.

Реклама

Ранее мы писали, что в Украине активно обсуждают возможность введения локдауна во время новогодних праздников. В Кабмине нам рассказали, что самые вероятные сроки тотального карантина – с 25 декабря по 15 января.

Так, все массовые мероприятия окажутся под запретом, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Транспорт курсировать тоже не будет.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев елка софийская площадь монтаж

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видео
Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видеоПолитика
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с Тищенко
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с ТищенкоПолитика
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. Репортаж
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. РепортажДругие новости
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под арендуНедвижимость
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлится
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлитсяДругие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять