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В Киеве начался призыв резервистов – адреса и время работы военкоматов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 11:30
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В столице резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в военкоматы – в КГГА рассказали, где они находятся и когда можно приходить
В столице резервисты должны явится в военкоматы. Фото: Фокус, Риа Украина
В столице резервисты должны явится в военкоматы. Фото: Фокус, Риа Украина

В Киеве, как и во всей Украине, 23 февраля начался призыв резервистов. Они должны самостоятельно явиться в свои воинские части по телефонному звонку или получив повестку.

В КГГА рассказали, куда обращаться резервистам и когда работают военкоматы.

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Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки

  • Адрес: ул. Парково-Сырецкая 19.
  • Телефон: (044)456-12-05.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 17:00.

Голосеевский район

  • Адрес: ул. Большая Васильковская, 104Б.
  • Телефон: (044)529-24-02.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Дарницкий район

  • Адрес: ул. Бориспольская 26-А.
  • Телефон: (044) 566 50 93.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Деснянский район

  • Адрес: ул. Космонавта Волкова 2-А.
  • Телефон: (044) 518 41 80.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 09:00 до 13:00.

Днепровский район

  • Адрес: ул. Юрия Поправки 14-А.
  • Телефон: (044)290-44-52.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Оболонский район

  • Адрес: ул. Иорданская, 16а.
  • Телефон: (044) 464 78 02.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Печерский район

  • Адрес: ул.Петра Болбочана, 1.
  • Телефон: (044) 285 03 50.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Подольский район

  • Адрес: пр-т Свободы 40.
  • Телефон: (044) 484 70 23.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Святошинский район

  • Адрес: ул. Григория Онискевича, 1.
  • Телефон: (044) 424 10 24.
  • Время работы: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 13.00 до 13.45.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Соломенский район

  • Адрес: ул. Искровская, 5а.
  • Телефон: (044) 241 13 25.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9.00 до 13.00.

Шевченковский район

  • Адрес: ул. Салютная 4.
  • Телефон: (044) 400 61 46.
  • Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
  • Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Кого заберут на службу?

Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт.

Резервисты Вооруженных сил Украины — это украинцы, которые добровольно проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании контракта.

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