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Мужчине, который поджег своего ребенка, суд избрал меру пресечения (фото)

7 октября, 16:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчине выбрали меру пресечения

Подольский суд Киева избрал меру пресечения отцу-убийце, который зарезал своего сына и поджег квартиру. До 3 декабря он останется под стражей без права внесения залога

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Мужчина, который убил и поджег собственного сына, заявил журналистам, что лишил ребенка страданий, которые вроде бы наносила мать. Также подозреваемый говорил, что принес сына в жертву Богу.

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Напомним, 35-летний мужчина сжег своего шестилетнего ребенка из-за конфликта с женой - планировал убийство заранее. Открыли дело по статье "умышленное убийство". Поджигателю грозит максимальный срок наказания.

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А в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за пенсии – мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости.

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Киев поджог убийство сын

Источник: Сегодня

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