В Киеве начался суд над тещей Сергея Притулы по делу о ДТП: подробности

В Дарницком суде Киева началось подготовительное заседание по делу Лилии Сопельник, тещи кандидата в мэры столицы Сергея Притулы, обвиняемой в совершении ДТП. Защита Сопельник попросила суд о закрытом заседании.
Об этом сообщают "Українські новини".
Адвокат пояснила, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы на открытом заседании.
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Лилия Сопельник заявила о готовности нести ответственность.
"Я приношу соболезнования и готова нести ответственность", – отметила она.
Отметим, Сергей Притула и Екатерина Сопельник поженились в 2015 году.
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Ранее "Сегодня" писал, что на своей странице в Facebook Сергей Притула обратился к пользователям и заявил, что его семья "искренне сочувствует семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой его жены".
Напомним, 22 августа одном из дворов Дарницкого района Лилия Сопельник наехала на мать с 9-летним сыном.
Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП.
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