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В Киеве начался суд над тещей Сергея Притулы по делу о ДТП: подробности

28 сентября, 15:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Лилия Сопельник наехала на мать с ребенком

В Дарницком суде Киева началось подготовительное заседание по делу Лилии Сопельник, тещи кандидата в мэры столицы Сергея Притулы, обвиняемой в совершении ДТП. Защита Сопельник попросила суд о закрытом заседании.

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Об этом сообщают "Українські новини".

Адвокат пояснила, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы на открытом заседании.

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Лилия Сопельник заявила о готовности нести ответственность.

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"Я приношу соболезнования и готова нести ответственность", – отметила она.

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Отметим, Сергей Притула и Екатерина Сопельник поженились в 2015 году.

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Ранее "Сегодня" писал, что на своей странице в Facebook Сергей Притула обратился к пользователям и заявил, что его семья "искренне сочувствует семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой его жены".

Напомним, 22 августа одном из дворов Дарницкого района Лилия Сопельник наехала на мать с 9-летним сыном.

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Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП.

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авария ДТП суд притула

Источник: Сегодня

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