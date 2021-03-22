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В Киеве начинается массовый протест ФОПов (фото, видео)

22 марта, 09:14

Игорь Серов , Мария Дмитренко

На Майдане собралось чуть больше 200 человек

В столице на Майдане Незалежности сегодня, 22 марта, против локдауна протестуют предприниматели.

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Как передает журналист "Сегодня" Игорь Серов, по состоянию на 9 утра собралось чуть более 200 человек.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"
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Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

ФОПы объявили, что начало переносится на 9:30-9:45. Из-за проблем с транспортом не все смогли доехать вовремя, ждут остальных митингующих.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"
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Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

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Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

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На месте замечены шесть автобусов с силовиками.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, что вслед за столицей в Киевской области также введут строгий карантин.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако будут действовать другие жесткие ограничения.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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Киев карантин митинг предприниматели коронавирус локдаун
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