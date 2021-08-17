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В Киеве накроют грозовые дожди? Что передают синоптики

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 августа, 19:16
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В ближайшее время ожидается существенное понижение температуры, а также сильный ветер и дождь
В столице ожидают грозы. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице ожидают грозы. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 17 августа и в течение 18 августа в Киеве ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с. А также первый уровень опасности – желтый. Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Напоминаем, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Что происходит с погодой в Украине

  • В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.
  • В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.
  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
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Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Керчь обрушился мощный ливень – город снова затопило. Авто плавали по воде, частные дома и дворы ушли под воду.

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