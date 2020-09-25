В Киеве "накрыли" два "колл-центра": мошенники звонили людям с угрозами (фото)

Сотрудникам таких «учреждений», грозит до восьми лет тюрьмы

В Киеве обнаружили два законспирированных коллекторских "колл-центра", сотрудники которых угрожали людям по телефону.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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В полицию стали поступать заявления о телефонных угрозах и с требованиями вернуть несуществующие долги от так называемых коллекторских служб.

"Звонки поступали и к людям, которые не имели никакого юридического отношения к таким финансовым обязательствам. Уже установлено около 60 человек, которые там работали и непосредственно звонили людям. Сейчас все они допрошены, с ними проводятся необходимые следственные действия", – сообщил глава киевских правоохранителей Андрей Крищенко.

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Следователи изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи с персональными данными и наличные.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. За такое нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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