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Тут вижу, тут не вижу. В Киеве налоговики "помогли" предпринимателям оставить в карманах 2,5 млрд грн (фото)

22 июня 2021 14:30

Виктория Барановская Виктория Барановская

Работники Государственной налоговой службы в течение года, за систематические взятки, не замечали грубых нарушений законодательства

В Киеве на взятке поймали налоговиков / Фото: пресс-служба ГБР

В Киеве на взятке поймали налоговиков / Фото: пресс-служба ГБР

В Киеве следователи ГБР уличили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. Они способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

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Об этом сообщает ГБР.

"Во время досудебного следствия работники ГБР установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции", – говорится в сообщении.

Оказалось, что налоговики должны блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым. Однако они, получая взятки, делали вид, что не замечали грубых нарушений налогового законодательства. Подобная схема действовала с середины прошлого года и позволила уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве и изъяли доказательства противоправной деятельности.

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Уголовное производство начато по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГБР

Фото: пресс-служба ГБР

Ранее мы сообщали, что на основании решения СНБО от 15 апреля о санкциях против контрабандистов Гостаможслужбы отстранили от служебных обязанностей 39 таможенников.

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