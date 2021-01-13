В Киеве назвали главную причину снижения заболеваемости COVID-19

Люди обращаются к врачам только тогда, когда уже совсем все плохо

Снижение статистики по заболеваемости COVID-19 в Киеве связано с резким уменьшением количества обращений граждан за медицинской помощью. Об этом заявил в комментарии сайту "Сегодня" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Отметим, что за первую неделю 2021 года в среднем за сутки в Киеве выявляли 400-600 случаев COVID-19, тогда как, например, в декабре – 1300-1800 случаев.

"Это произошло из-за резкого уменьшения количества обращений граждан за медицинской помощью в амбулатории. Увы, получается так, что многие граждане не обращаются за помощью и лечатся самостоятельно дома. А когда им становится значительно хуже, они уже с большим опозданием обращаются за помощью к специалистам. Как результат – поступают в медицинские заведения с тяжелой формой болезни", – говорит Олег Рубан.

Он призывает жителей столицы так не поступать и заранее обращаться за помощью.

"Бесплатные тесты есть в наличии. Их можно сделать в любой поликлинике, в любом регионе страны. Обращайтесь! А самолечение дома – это единственный фактор, из-за которого у нас снизилась статистика по заболеваемости. В то же время госпитализация тяжелых больных у нас чрезвычайно высокая", – отмечает Олег Рубан.

Как мы уже писали, глава Госпотребслужбы также рассказывал нам, как Киев будет жить после локдауна.

Также корреспондент "Сегодня" проверял, как в Киеве соблюдают жесткий карантин.

Видео: Сегодня

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