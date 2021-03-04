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В Киеве неизвестные срубили магнолию (фото)

4 марта, 14:08

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На месте, где росло дерево, появилась реклама

В Киеве ради лучшего обзора рекламы на стене дома, срубили красивую магнолию, которая росла на улице Сечевых стрельцов (бывшая улица Артема).

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В "Киевзеленстрое" подтверждают, что дерево росло на территории, которая находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.

"Специалисты коммунального предприятия заверяют, что они не обрезали дерево. Магнолию обрезали неизвестные лица еще два месяца назад. Выяснять, кто именно это сделал, уже невозможно. Наши сотрудники заверяют, что дерево обязательно пустит ветки. С ним ничего страшного не произошло. Магнолия будет расти и цвести", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

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Кстати, как заверяют местные жители, два месяца назад рекламы на здании по улице Сечевых стрельцов не было.

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Ранее мы писали, что в Запорожье дерево упало на автомобиль, в котором был водитель.

Напомним, в Одессе мощный ветер повалил дерево прямо на трамвай. Огромные ветки упали на крышу вагона, повредив контактную сеть и перегородив проезд.

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Киев дерево киевзеленстрой Магнолия срубили

Источник: Сегодня

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