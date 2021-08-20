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В Киеве снесли старинную усадьбу Барбана – все подробности скандала (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 августа, 13:02
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Снос усадьбы начали еще 19 августа, тогда к зданию пришли активисты и приостановили работы
Около 5 утра застройщик уничтожил здание / Фото: коллаж "Сегодня"
Около 5 утра застройщик уничтожил здание / Фото: коллаж "Сегодня"

Утром, 20 августа, несмотря на предписания Минкульта и протесты активистов, в Киеве на ул. Обсерваторной, 6 снесли усадьбу Барбана. На ее месте собираются построить жилой комплекс. А тем временем, Минкульт признал памяткой архитектуры здание "Цветов Украины".

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Об этом сообщил активист Олег Симороз в Facebook.

Что произошло?

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века…", – написал он.

В КГГА сообщили, что на данном этапе администрация города "разбирается в документах". Полиция также рассматривает открытие производства по факту конфликта между застройщиком и активистами из-за сноса дома.

Протесты против сноса

Снос усадьбы начали еще 19 августа. Тогда рабочие разбирали крышу старинной усадьбы, ломать перекрытия и каменные парапеты. На место прибыли активисты. Они перекрыли дорогу на улице Обсерваторная и выезд на Обсерваторную с Павловской – пытались помешать сносу. Застройщик вызвал полицию, правоохранители пытались заставить их уйти.

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Фото: facebook.com/oleh.symoroz
Фото: facebook.com/oleh.symoroz

В итоге здание опечатали до 15:00 и вызвали в районное отделение представителя застройщика. Позже работы возобновились, а активисты продолжили перекрывать дорогу. Двоих из них задержали. Их уже отпустили и составили на них два админпротокола по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции.

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Фото: facebook.com/oleh.symoroz
Фото: facebook.com/oleh.symoroz

Что говорят власти?

В Минкульте заявили, что не имеют других механизмов на остановку строительства дома, кроме предписаний. Там заявили, что "из-за бездействия киевской городской власти" столица теряет усадьбы Барбана и Осипа Родина и призвали мэра Киева Виталия Кличко "немедленно остановить произвол застройщиков".

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В свою очередь депутат Киевского горсовета от "Голоса" Алина Михайлова заявила, что инициирует совместное обращение депутатов к мэру и его заместителю Владимиру Бондаренко, чтобы руководителя Нацполиции в Киеве Ивана Выговского вызвали на заседание с отчетом по этому вопросу.

Усадьба Барбана – историческое здание

Усадьба Барбана — здание конца XIX века. Одноэтажный дом титулярного советника (военный офицер в Российской империи) Александра Барбана построен в 1891 году. Это – редкий дом среднего класса с кирпичным декором. Земля – в коммунальной собственности, но ее арендует ООО "ИГ "Агентство столичних повідомлень", которое и хочет построить жилой комплекс.

Дом находится на территории памятника археологии местного значения "Копырев конец" времен Киевской Руси и в пределах Центрального исторического ареала Киева. Из-за этого все строительные работы на участке должны одобрить Министерство культуры и Департамент охраны культурного наследия КГГА.

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