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В Киеве выявили более 900 новых случаев COVID-19 за сутки

8 ноября, 11:19

Мария Журенко Мария Журенко

В столице за сутки 15 летальных случаев

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 943 человек. А подтвержденных случаев заболевания в Киеве сегодня уже 44 172.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах: Шевченковском районе – 158, Деснянском районе – 128, Днепровском – 111.

Заболели:

  • 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет
  • 371 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет
  • 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 27 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 117 человек. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева. Умерли 15 человек. Всего от коронавируса умерло 867 киевлян.

Ранее мы писали, что в Киеве усилили контроль карантина в метрополитене.

Также мы сообщали, что в Украине вводят карантин выходного дня. На следующих выходных в стране будет работать только критическая инфраструктура. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцам необходимо подготовиться к нововведениям

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус пандемия
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