В Киеве очередная скандальная застройка: люди уже снесли забор (видео)

Один из резервуаров церкви уже снесли под дальнейшую жилую застройку

В такой способ люди сделали предупреждение застройщику / Коллаж "Сегодня"

В Киеве ради стройки начали разрушать уникальную церковь св. Одигитрия на Батыевой горе. Однако сегодня, 4 февраля, люди снесли забор, который установил застройщик.

Об этом сообщает община Протасового оврага.

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Что известно

Один из резервуаров церкви уже снесли под дальнейшую жилую застройку. Сегодня, 4 февраля, планировали снести и второй резервуар, однако люди снесли забор, который установил застройщик.

"Вчера застройщик уничтожил часть уникальной подземной церкви с великой историей. Сегодня он получил предупреждение от общины оврага и прихожан", – говорится в сообщении.

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В Киеве на стройке снесли забор

В Соломенском районе города Киева на стройке возле парка сломали забор. О том, что снесли забор, сообщил в полицию охранник стройки.

Инцидент произошел на строительстве очередного ЖК в Соломенском ландшафтном парке по ул. Генерала Шаповала 1-3.

"О том, что снесли забор, сообщил в полицию охранник стройки. На место выезжали сотрудники полиции. Информацию о событии внесено в единый журнал заявлений и сообщений. Устанавливать все детали этого происшествия поручено местным участковым офицерам полиции", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района.

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