В Киеве оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах (видео)

Пока столичная власть решает проблему общественных туалетов, в одном из районов Киева жильцы начали бороться с "мокрыми хулиганами" – людьми, которые ходят "по-маленькому" прямо во дворах – с помощью сигнализации. Корреспондент Василий Богайчик узнал подробней, что придумали киевляне.

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На Теремках в 20 метрах от метро стоит дом, который пользуется особо популярностью у "мокрых хулиганов", поскольку по этому маршруту каждый день в столицу прибывают из пригорода тысячи людей и многие справляют нужду в ближайшем дворе.

"Идут люди, спрашивают, а где у вас можно сходить в туалет? Вы знаете, у нас тут под каждым деревом биотуалеты", – жалуется жительница района.

Еще один местный житель говорит, что летом у них вонь, при этом там и дети гуляют. В районе этого дома каждый день, в сторону метро, проходит минимум 15 тысяч человек. При этом буквально в 300 метрах есть два туалета: один – в торговом центре, еще один – в кафе.

Видео: Сегодня

Но недавно терпение местных жителей лопнуло – они скинулись деньгами и установили видеокамеры с сигнализацией. И буквально сразу "поймали" нарушителей. Система очень простая: когда кто-то подходит к стене, сразу включается свет и визжит сигнализация. такое видео уже попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчины и женщины пытаются устроить туалет прямо под детской спортивной школой, но мощная сигнализация их отпугивает. Теперь во дворе стало чище.

"Процентов 90 просто убегают сразу, потому что им стыдно становится. Но есть люди, которым не стыдно. Но это единицы", – говорит местный житель Василий.

Журналисты обратились к коммунальщикам, а там в ответ заявили – несколько лет назад туалеты незаконно отобрали неизвестные и начали там хозяйничать.

"Было открыто уголовное производство. Наложен был арест. Им было запрещено использовать (туалет), и мы не могли его открыть. Мы откроем общественный туалет, где будут предоставляться людям качественные услуги, скажем так, в хороших условиях", – сказала начальник отдела организации работы общественных туалетов "Киевводфонд" Тамила Макаревская.

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Туалет обещают отремонтировать до конца года и жители района надеются, что сигнализация будет включаться намного реже.

Ранее мы писали, как нормальные туалеты приближают нас к Европе.

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