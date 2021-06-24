В Киеве остановили запись на вакцинацию от COVID-19 в МВЦ: в чем причина

На данный момент все желающие могут привиться в порядке живой очереди, когда откроется запись, пока неизвестно

В Киеве прекратили онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ) из-за большого ажиотажа. Регистрация стартовала накануне утром, желающих привиться было так много, что места разобрали за полдня.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломянная, граждане, которые не попали в электронный список, могут иммунизироваться в порядке живой очереди. Однако медики предупреждают: сегодня в Киеве будет жаркая погода – до +36 градусов. Долгие ожидания под палящим солнцем опасны для здоровья.

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Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки отстрочат, поскольку это очень большой объем.

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