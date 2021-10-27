В Киеве от COVID-19 умер годовалый мальчик

В общей сложности в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом

Столица бьет рекорды по заболеваемости / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки в Киеве от коронавирусной инфекции скончались 54 человека. Среди которых – годовалый мальчик.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Всего новых случаев за прошлые сутки более 1400 новых больных. Более 560 госпитализированных в сутки.

"И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них – в тяжелом состоянии", – говорит мэр.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, 97% госпитализированных в это заведение – не вакцинированы.

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Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Ибо от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей.

Киевская область переходит в красную зону

В общей сложности в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом. С оборудованной подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек.

С 30 октября в Украине в красную зону карантина переходит Киевская область. Новые ограничения коснутся всех.

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Согласно новым карантинным правилам от Кабмина, в областях, которые попадают в красную зону, могут работать только те учреждения, 100% работников которых прошли вакцинацию от коронавируса.

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