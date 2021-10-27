Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Черноморец - Шахтер: онлайн ❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве от COVID-19 умер годовалый мальчик

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 октября, 12:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В общей сложности в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом
Столица бьет рекорды по заболеваемости
Столица бьет рекорды по заболеваемости / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки в Киеве от коронавирусной инфекции скончались 54 человека. Среди которых – годовалый мальчик.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

Всего новых случаев за прошлые сутки более 1400 новых больных. Более 560 госпитализированных в сутки.

"И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них – в тяжелом состоянии", – говорит мэр.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, 97% госпитализированных в это заведение – не вакцинированы.

Реклама

Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Ибо от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей.

Читайте также:


В общей сложности в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом. С оборудованной подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек.

Киевская область переходит в красную зону

С 30 октября в Украине в красную зону карантина переходит Киевская область. Новые ограничения коснутся всех.

Реклама

Согласно новым карантинным правилам от Кабмина, в областях, которые попадают в красную зону, могут работать только те учреждения, 100% работников которых прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять