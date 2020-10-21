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В Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова

21 октября, 10:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

СОVID-19 вызвал у девушки аутоиммунное заболевание

В Киеве умерла 21-летняя девушка от коронавируса.

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Об этом сообщает Фундация Региональных Инициатив в Facebook.

Инна Волкова была общественный деятелем, активисткой.

"Две недели Инна боролась за жизнь в отделение интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9", – говорится в сообщении.

СОVID-19 вызвал у девушки редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна Барре. Из-за этого ее пришлось подключить к ИВЛ.

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Напомним, по состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 9719 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы писали, что умерла от коронавируса депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев коронавирус волонтер

Источник: Сегодня

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