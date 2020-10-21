В Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова

В Киеве умерла 21-летняя девушка от коронавируса.
Об этом сообщает Фундация Региональных Инициатив в Facebook.
Инна Волкова была общественный деятелем, активисткой.
"Две недели Инна боролась за жизнь в отделение интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9", – говорится в сообщении.
СОVID-19 вызвал у девушки редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна Барре. Из-за этого ее пришлось подключить к ИВЛ.
Напомним, по состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 9719 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее мы писали, что умерла от коронавируса депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк