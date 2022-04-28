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В Киеве от ракетного удара оккупантов есть пострадавшие – ГСЧС

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 21:19
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По словам спасателей, в столице ракеты попали в два здания
В Киеве есть потерпевшие от ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве есть потерпевшие от ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате нового ракетного удара по Киеву есть пострадавшие. Ракеты попали в два здания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает Telegram-канал "Украина 24".

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По словам спасателей, в столице ракеты попали в два здания, есть пострадавшие. Их количество выясняется.

"Один объект, один жилищный сектор возле объекта. Попадание было на первые этажи, а на верхних есть люди", — рассказали в ГСЧС.

На данный момент обстановка в Киеве спокойная. На местах пожаров работает ГСЧС. До окончания тревоги оставайтесь в укрытиях.

Очередной ракетный удар по Киеву

Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдается облако дыма, горит одно из зданий. Как сообщает Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.

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Сообщается, что взрывов было несколько. Информацию прокомментировал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко:

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется".

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