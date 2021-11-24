В Киеве отключат холодную воду: список адресов

В Киеве на нескольких улицах не будет водоснабжения несколько дней. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в "Киевводоканале".
Где не будет воды?
24 ноября с 09:00 до 18:30 отсутствует водоснабжение по адресам:
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- ул. Озерная, 24, 26
- просп. Оболонский, 49
26 ноября с 09:00 до 20:00 отключения холодного водоснабжения планируется на:
- ул. Пирогова, 4/26
- бульв. Шевченко, 26/4, 26/4б
29 ноября с 08:30 до 19:00 временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. В. Барки, 6/20, 8, 9/22, 5, 12, 14, 16, 18, 20/45, 25, 27, 29
Кроме того, с 09:00 до 20:00 не будет холодной воды на:
- ул. Иорданская, 18, 18а, 20, 22, 22а.
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.