В Киеве отключат холодную воду: список адресов

Водоснабжения не будет до конца ноября

В Киеве массовое отключение воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на нескольких улицах не будет водоснабжения несколько дней. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

Реклама

Где не будет воды?

24 ноября с 09:00 до 18:30 отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Озерная, 24, 26

просп. Оболонский, 49

26 ноября с 09:00 до 20:00 отключения холодного водоснабжения планируется на:

ул. Пирогова, 4/26

бульв. Шевченко, 26/4, 26/4б

29 ноября с 08:30 до 19:00 временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

Реклама

ул. В. Барки, 6/20, 8, 9/22, 5, 12, 14, 16, 18, 20/45, 25, 27, 29

Кроме того, с 09:00 до 20:00 не будет холодной воды на:

ул. Иорданская, 18, 18а, 20, 22, 22а.

В Киеве отключат водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Реклама

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

Ранее мы писали: