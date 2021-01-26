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В Киеве откроют новую инсталляцию в Международный день памяти жертв Холокоста (фото)

26 января, 15:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Инсталляция авторства художницы и архитектора Анны Камышан

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новый арт-объект в Киеве.

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Об этом сообщила их пресс-служба.

Так, инсталляцию "Взгляд в прошлое" откроют 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, на проспекте Победы, 10, возле Министерства образования и науки Украины.

Инсталляция авторства художницы и архитектора Анны Камышан предлагает заглянуть в прошлое. Инсталляцию составляют два каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево.

В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями.

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Отметим, что они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Йоханнесу Хелле, который осенью 1941 года в оккупированном Киеве сделал серию цветных снимков, среди них самые известные фото Бабьего Яра, сделанные сразу после массового расстрела почти 34 тысяч евреев 29-30 сентября.

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Эти кадры являются важными документами и свидетельствами ужасного преступления, совершенного нацистами в Бабьем Яру.

Летом этого года президент Владимир Зеленский обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру с зарубежными партнерами данного проекта.

Мы также сообщали, что установленные в Бабьем Яру новые скульптуры вызвали неоднозначную реакцию жителей города.

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Смотрите видео – Зеленский посетил Бабий Яр:

Видео: facebook.com/babynyar.memorial


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Киев бабий яр инсталляция

Источник: Сегодня

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