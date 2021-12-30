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В Киеве откроют самый большой каток в Украине – когда и где он заработает (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 07:00
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Каток уже работает в тестовом режиме, но официальное открытие будет только 1 января
На открытие обещают концертную программу / Коллаж "Сегодня"
На открытие обещают концертную программу / Коллаж "Сегодня"

1 января в Киеве официально заработает самый большой в Украине каток. Его площадь будет 6 тысяч квадратных метров. Он расположен на Ледовом стадионе недалеко от станции метро "Ипподром".

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что будет на открытии

В тестовом режиме каток уже работает сейчас. Здесь есть дорожка длиной в 400 метров.
Катков такого масштаба в бывшем советском Союзе было построено всего три: в Москве, высокогорный в Казахстане и в Киеве.

На открытие обещают концертную программу. Официально каток заработает в 10:00 утра 1 января.

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"Мы заливали каток почти 10 дней, работы продолжаются и сейчас. Используем специальную технику. Если в Киеве будет теплая погода, каток не растает. Причин несколько – у нас очень большая площадь заливки катка, толщина льда 10 сантиметров. Каток находится в самой высокой точке Киева, его так строили специально в Голосеевском районе. Тут на 2-3 градуса холоднее, чем во всем Киеве, рядом находится Голосеевский лес", – рассказали сайту "Сегодня" на Ледовом стадионе.

Самый большой каток в Украине. Фото: Александра Корсунска
Самый большой каток в Украине. Фото: Александра Корсунска

Платный ли вход?

Вход на каток будет платным. Посетители со своими коньками смогут выйти на лед за 70 гривен и кататься 2 часа. Также тут будет размещен прокат коньков. Посетители смогут их взять за 150 гривен и заплатить 70 гривен за выход на лед.

Выгодней всего сюда приходить со своими коньками, что уже делают многие киевляне на тестовых заездах, не дожидаясь официального открытия.

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Самый большой каток в Украине. Фото: Александра Корсунска
Самый большой каток в Украине. Фото: Александра Корсунска

Каток будет работать до 22:00 часов вечера.

"Люди, которые посетили многие катки в Киеве говорят, что там слишком тесно для прогулок по льду – все толкаются, ругаются. У нас же неимоверный простор и есть место, где разогнаться и никому не мешать", – добавляют на Ледовом стадионе.

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