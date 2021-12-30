В Киеве откроют самый большой каток в Украине – когда и где он заработает (фото, видео)

1 января в Киеве официально заработает самый большой в Украине каток. Его площадь будет 6 тысяч квадратных метров. Он расположен на Ледовом стадионе недалеко от станции метро "Ипподром".
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Что будет на открытии
В тестовом режиме каток уже работает сейчас. Здесь есть дорожка длиной в 400 метров.
Катков такого масштаба в бывшем советском Союзе было построено всего три: в Москве, высокогорный в Казахстане и в Киеве.
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На открытие обещают концертную программу. Официально каток заработает в 10:00 утра 1 января.
"Мы заливали каток почти 10 дней, работы продолжаются и сейчас. Используем специальную технику. Если в Киеве будет теплая погода, каток не растает. Причин несколько – у нас очень большая площадь заливки катка, толщина льда 10 сантиметров. Каток находится в самой высокой точке Киева, его так строили специально в Голосеевском районе. Тут на 2-3 градуса холоднее, чем во всем Киеве, рядом находится Голосеевский лес", – рассказали сайту "Сегодня" на Ледовом стадионе.
Платный ли вход?
Вход на каток будет платным. Посетители со своими коньками смогут выйти на лед за 70 гривен и кататься 2 часа. Также тут будет размещен прокат коньков. Посетители смогут их взять за 150 гривен и заплатить 70 гривен за выход на лед.
Выгодней всего сюда приходить со своими коньками, что уже делают многие киевляне на тестовых заездах, не дожидаясь официального открытия.
Каток будет работать до 22:00 часов вечера.
"Люди, которые посетили многие катки в Киеве говорят, что там слишком тесно для прогулок по льду – все толкаются, ругаются. У нас же неимоверный простор и есть место, где разогнаться и никому не мешать", – добавляют на Ледовом стадионе.
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