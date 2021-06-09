В Киеве открыли онлайн-регистрацию на прививку в МВЦ. Инструкция, как обойти живую очередь

При регистрации можно выбрать удобную дату и время. На входе нужно только показать код в смс и не стоять в живой очереди

Те, кто запишется на вакцинацию онлайн, смогут не стоят в живой очереди / Фото: Сегодня

Киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись для жителей столицы доступен через онлайн сервис Helsi (helsi.me).

Реклама

Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно перейти по прямой ссылке helsi.me и выбрать дату и время. Подтверждение записи отправят в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

Данные о проведенной вакцинации будут отображаться в бесплатном приложении Helsi ( AppStore и Google Play ), А также в электронном кабинете пользователя на сайте.

Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также поступит в приложение пользователя.



По ссылке нужно выбрать бригаду вакцинации. В МВЦ на выходных работает 21 бригада медиков.

"На этой неделе предварительная запись через Сервис Helsi.me на вакцинацию от коронавируса доступен только для жителей Киева. Однако мы надеемся, что в ближайшее время такая возможность появится у жителей других городов, в тому числі: во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях ", – говорит Евгений Донец , СЕО Сервиса Helsi.me.

Реклама

После выбора бригады нужно выбрать день и время вакцинации

Для киевлян в возрасте от 18 лет, прививки проводятся в выходные в Международном выставочном центре возле станции метро Левобережная по адресу Броварской проспект, 15. Против COVID-19 вакцинируют бесплатно в рамках Государственной программы. Также, для быстрого прохождения процедуры желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса