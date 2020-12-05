В Киеве открыли памятник космонавту Каденюку (фото)

В субботу, 5 декабря, в Киеве на Байковом кладбище открыли памятник легендарному украинскому космонавту, Герою Украины Леониду Каденюку. На церемонии открытия был президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Памятник открыли в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". Эскиз монумента выбрала семья космонавта.
Владимир Зеленский отметил, что Каденюк сделал для аэрокосмической отрасли многое, и сегодня ему должно было исполниться 70 лет.
"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно почитать историю. Это обязанность государства", – сказал Зеленский.
Президент пообещал жене космонавта помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.
Ранее в Киеве на улице Вербовой разместили памятник вождю пролетариата, с которым можно было сфотографироваться за деньги.
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