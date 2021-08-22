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В Киеве открыли памятник полицейским, а спустя сутки спрятали (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
22 августа, 10:49
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Небытов презентовал "Бронзового капитана" в свой день рождения
Скульптура похожа на начальника Нацполиции Киевской области / Фото: коллаж "Сегодня"
Скульптура похожа на начальника Нацполиции Киевской области / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 20 августа, в Киеве открыли бронзовый памятник в честь правоохранителей, а уже на следующий день его закрыли палаткой от глаз прохожих. "Бронзовый капитан" или "Бронзовый защитник" очень похож на главу Национальной полиции Киевщины Андрея Небытова.

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Об этом сообщает STOP MyCop: контроль поліції.

Скульптуру установили по случаю 30-летия Независимости Украины. Она в честь "действующих полицейских, которые защищают жизнь, права и свободы граждан и охраняют государство под лозунгом "Служить и защищать!" На ее изготовление ушло почти 180 килограммов бронзы, а высотой памятник достигает почти 2 метров.

Небытов презентовал памятник в свой день рождения, 20 августа, а в соцсетях заметили сходство между "Бронзовым капитаном" и собственно главой полиции области.

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"У каждого памятника есть свои традиции, есть своя магия, есть свои история и будущее. Поэтому, пользуясь случаем, хочу попробовать начать такую традицию. Если вы имеете желание верно служить в рядах полиции, иметь успешную карьеру, обязательно обратитесь к "Бронзовому капитану" и потрите ему жетон. Если вы имеете желание получить звание и, особенно, досрочно, в порядке поощрения – трите, пожалуйста, ему погон. Если вы хотите иметь серьезные успехи в работе – трогайте пистолет этого "Бронзового капитана", – отметил глава Нацполиции Киевщины.

А всем гражданам, кто хочет иметь хорошие отношения с полицией, Небытов советует фотографироваться с бронзовым защитником. Но сделать это крайне проблематично – на следующий, после открытия, день скульптуру закрыли палаткой. А рядом, по словам очевидцев, разместили охрану в штатском.

Фото: facebook.com/stopmycop.info
Фото: facebook.com/stopmycop.info

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