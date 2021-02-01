В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)

В Киеве 1 февраля прошло открытие первого в стране магазина IKEA.
Об этом сообщает КГГА.
Власти сообщают, что приход такого инвестора, как IKEA особенно ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией.
На открытии присутствовал чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Он подчеркнул, что ИКЕА не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство и устойчивое развитие.
Отметим, что в планах шведской компании – открытие и последующих магазинов в Украине.
Напомним, магазин будет работать с 10:00 до 22:00. В помещении из-за карантина смогут находиться максимум 500 человек одновременно.
Ранее IKEA хотела открыть первый офлайн-магазин в Украине до конца 2020 года.
Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров.
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