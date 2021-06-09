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Киевляне теперь смогут записаться на вакцинацию от коронавируса в МВЦ через сервис Helsi.me

9 июня 2021 19:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пока такая функция доступна только для киевлян, но скоро такая возможность появится и у жителей других городов

Запись на вакцинацию в МВЦ для киевлян доступен через сервис Helsi.me. Фото: коллаж "Сегодня"

Запись на вакцинацию в МВЦ для киевлян доступен через сервис Helsi.me. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в Международном выставочном центре через сервис Helsi.me. Приложение можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

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Об этом сообщает КГГА.

Как рассказал первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди.

Однако СЕО сервиса Helsi.me Евгений Донец предупредил, что на этой неделе запись на вакцинацию от коронавируса через сервис доступна только для киевлян.

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"Однако мы надеемся, что скоро такая возможность появится и у жителей других городов", – сообщил он.

По его словам, данные о проведенной вакцинации будут отображаться в бесплатном приложении Helsi и в электронном кабинете пользователя на сайте.

Как записаться на прививку

  • Нужно зайти по прямой ссылке на сайт сервиса Helsi.me и выбрать день и время вакцинации.
  • Подтверждение записи будут направлены в смс-сообщении.
  • Смс нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом.
  • Предварительно нужно зарегистрировать заявку на прививку в приложении "Дія".
  • Нужно убедиться, что в электронном кабинете helsi.me указан актуальный номер мобильного телефона.
  • Планируя поход на вакцинацию, следует позаботиться о декларации с врачом, ведь ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации.

Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также будет поступать в приложение. Приложение Helsi.me можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

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Напомним, что для киевлян старше 18 лет прививки проводятся каждые выходные в Международном выставочном центре (ул. Броварская, 15, корпус 4, вход 4-А, ст. метро "Левобережная"). Вакцинация против COVID-19 – бесплатная в рамках Государственной программы.

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Отметим, сервис Helsi.me – это сервис записи на медицинские услуги и безопасного хранения медицинских данных. Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записывают на прием более 2,5 млн пациентов. Системой пользуются более 1300 учреждений здравоохранения и 49 тыс. врачей со всей Украины.

Ранее мы сообщали, что на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для людей,записавшихся в очередь в приложении "Дія".

Напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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