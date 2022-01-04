В Киеве открылись пункты утилизации елок. Куда сдать новогоднее дерево – адреса

Сегодня, 4 января, в Киеве начали работу 15 пунктов утилизации новогодних елок. Принести деревья можно в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.
Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Куда можно сдать елку
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
- КП УЗО Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
- КП УЗО Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
- КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
- КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
- КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;
- Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;
- Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;
- Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал № 72.
Как утилизируют деревья
В пунктах елки измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
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