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В Киеве ожидается облачная и ветреная погода: синоптики дали прогноз (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
19 октября, 07:00
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В этот день в столице Украины осадков не прогнозируют
В Киеве ожидается сухая погода/Коллаж: Сегодня
В Киеве ожидается сухая погода/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 19 октября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. В то же время в Украине ожидаются резкие перепады температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Киеве температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с. Осадков в столице не прогнозируют.

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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