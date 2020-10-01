В Киеве ожидается сильный ветер

В случае ЧП звоните по телефонам 101 или 103

В Киеве сегодня ожидается желтый уровень опасности – до конца суток будут порывы ветра до 15-20 м/с.

Реклама

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, пишет КГГА.

Отметим, что при сильном ветре нужно обязательно плотно закрыть все окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

"Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев", – пишут в ведомстве.

Читайте также: Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябре

В тренде В суд Киева поступил иск об отмене регистрации кандидата в мэры Борислава Березы

Реклама

Так, в случае сильного ветра:

укройтесь в ближайшем здании;

не паркуйте рядом с большими деревьями автотранспорт.

Пресс-служба КГГА рекомендует при внештатных ситуациях в непогоду немедленно звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

На этой неделе синоптики передали похолодание по всей Украине.

На днях в Херсонской области пронесся мощный смерч.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама