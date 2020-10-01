В Киеве ожидается сильный ветер

В Киеве сегодня ожидается желтый уровень опасности – до конца суток будут порывы ветра до 15-20 м/с.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, пишет КГГА.
Отметим, что при сильном ветре нужно обязательно плотно закрыть все окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.
"Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев", – пишут в ведомстве.
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Так, в случае сильного ветра:
- укройтесь в ближайшем здании;
- не паркуйте рядом с большими деревьями автотранспорт.
Пресс-служба КГГА рекомендует при внештатных ситуациях в непогоду немедленно звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
На этой неделе синоптики передали похолодание по всей Украине.
На днях в Херсонской области пронесся мощный смерч.
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