В Киеве ожидается снежная погода – прогноз на неделю

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в столице

В столице температура опустится до -7 градусов / Фото: Сегодня

Погода в Киеве на этой неделе, 20-27 января, будет снежной и морозной. Днем температура будет держаться на уровне от -1 до -7 градусов. Ветрено.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

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По данным синоптиков, всю неделю, кроме понедельника, в столице будет падать снег. Во вторник стоит быть осторожным – порывы ветра будут достигать 19 м/с.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от -1 днем до -4 ночью. В субботу столбик термометра снизится до 2-6 градусов мороза, а в воскресенье – до 4-11 градусов ниже нуля.

Данные за 10 дней / Фото: Gismeteo

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С начала следующей недели температура будет только падать – в понедельник будет 7-9 градусов мороза. И до четверга продержится на таком же уровне.

Что делать во время штормового ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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