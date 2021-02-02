В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогноз

Февраль в столице будет холодным

На следующей неделе в Киеве ожидается похолодание. В столице обещают снег, дожди и значительное снижение температуры до 24 градусов мороза ночью.

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Об этом сообщает Gismeteo.

Синоптики сообщают, что уже 5-6 февраля в столице будет облачно с прояснениями и небольшой снег, столбик термометра опустится до 5-6 мороза днем и 15 градусов мороза ночью.

А на следующий день, 7 февраля, 10 градусов днем и 13 градусов мороза ночью. В понедельник, 8 февраля ожидают мокрый снег с дождем, а температура 8-12 мороза.

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Уже 9 февраля днем будет 7 градусов мороза, а ночью ожидают до 17 градусов мороза.

10 февраля днем 11 градусов мороза, а ночью 20 градусов мороза.

Напомним, февраль в Украине начнется с морозов, но продержатся они лишь несколько дней, затем нас ждет оттепель и даже ледяные дожди.

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