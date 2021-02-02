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В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогноз

2 февраля, 16:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Февраль в столице будет холодным

На следующей неделе в Киеве ожидается похолодание. В столице обещают снег, дожди и значительное снижение температуры до 24 градусов мороза ночью.

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Об этом сообщает Gismeteo.

Синоптики сообщают, что уже 5-6 февраля в столице будет облачно с прояснениями и небольшой снег, столбик термометра опустится до 5-6 мороза днем и 15 градусов мороза ночью.

А на следующий день, 7 февраля, 10 градусов днем и 13 градусов мороза ночью. В понедельник, 8 февраля ожидают мокрый снег с дождем, а температура 8-12 мороза.

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Уже 9 февраля днем будет 7 градусов мороза, а ночью ожидают до 17 градусов мороза.

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10 февраля днем 11 градусов мороза, а ночью 20 градусов мороза.

Напомним, февраль в Украине начнется с морозов, но продержатся они лишь несколько дней, затем нас ждет оттепель и даже ледяные дожди.

Насколько весенней будет погода в последний месяц зимы – читайте в материале сайта "Сегодня" об особенностях февраля 2021 года.

Туристам советуют не ходить в горы в плохую погоду – смотрите сюжет:

Видео: Сегодня
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Киев погода снег морозы погода в Киеве

Источник: Сегодня

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