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В Киеве ожидается штормовой ветер: объявлен желтый уровень опасности

4 октября, 17:07

Мария Журенко Мария Журенко

В случае ЧП звоните по телефонам 101 или 103

В Киеве 4 и 5 октября ухудшится погода, прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, пишет КГГА.

Так, 4 и 5 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В городе объявили желтый уровень опасности.

Так, в случае сильного ветра:

  • укройтесь в ближайшем здании;
  • не паркуйте рядом с большими деревьями автотранспорт.

Пресс-служба КГГА рекомендует при внештатных ситуациях в непогоду немедленно звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.

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