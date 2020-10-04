В Киеве ожидается штормовой ветер: объявлен желтый уровень опасности

В случае ЧП звоните по телефонам 101 или 103

В Киеве 4 и 5 октября ухудшится погода, прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, пишет КГГА.

Так, 4 и 5 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В городе объявили желтый уровень опасности.

Так, в случае сильного ветра:

укройтесь в ближайшем здании;

не паркуйте рядом с большими деревьями автотранспорт.

Пресс-служба КГГА рекомендует при внештатных ситуациях в непогоду немедленно звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.

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