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В Киеве паркоместа будут продавать на аукционе – цены

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 10:53
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Это касается площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.
Паркоместо в Киеве можно будет купить на аукционе. Фото: коллаж "Сегодня"
Паркоместо в Киеве можно будет купить на аукционе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Это касается площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов изданию "Обозреватель".

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Паркоместо можно будет купить на аукционе

Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.

Стоимость паркоместа

Цена в каждой локации столицы будет разной. В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в мессяц – для II зоны.

Отмечается, что количество забронированных машиномест в столице не будет превышать 40%. Таким образом минимум 60% парковочного пространства Киева всегда будет оставаться общедоступными для каждого.

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В Киеве наказали "героев парковки".
В Киеве наказали "героев парковки". / Фото: Коллаж: Сегодня

Будут ли заставлять платить за парковку во дворах?

У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".

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