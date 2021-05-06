В Киеве перед приездом Блинкена полностью перекрыли Михайловскую площадь (видео)

Госсекретарь США проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой

В Киеве перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена полностью перекрыли Михайловскую площадь.

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Соответствующее видео опубликовали Новости К в YouTube.

Здесь расположено здание МИДа, где уже в 9:40 должен появится госсекретарь США.

А в 10:20 он отправится в Михайловский Златоверхий собор.

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Ранее мы писали, что в первый день визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Встреча с Зеленским и представителями СМИ будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОПУ.

Напомним, что Блинкен заявил, что его визит в Киев – это важная возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине.