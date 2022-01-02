В Киеве передают ухудшение погоды – прогноз

В Киеве 3 января синоптики передают ночью на дорогах гололед. В течение суток прогнозируют порывы ветра 25-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.
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Советы водителям
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фары;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.
Советы пешеходам
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Зима скоро вернется в Украину
Обобщенный прогноз погодных сайтов на январь показывает, что зима вернется, причем скоро, к православному Рождеству (7 января). Сильных морозов "интернет-синоптики" не обещают, максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.
Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и восточных областях – Донецкая, Луганская, Харьковская, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящимся географически к центральной Украине.
В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.
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