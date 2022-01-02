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В Киеве передают ухудшение погоды – прогноз

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 января, 17:00
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Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу
В столице будет гололед и сильный ветер
В столице будет гололед и сильный ветер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 3 января синоптики передают ночью на дорогах гололед. В течение суток прогнозируют порывы ветра 25-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фары;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.

Советы пешеходам

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

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Зима скоро вернется в Украину

Обобщенный прогноз погодных сайтов на январь показывает, что зима вернется, причем скоро, к православному Рождеству (7 января). Сильных морозов "интернет-синоптики" не обещают, максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.

Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и восточных областях – Донецкая, Луганская, Харьковская, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящимся географически к центральной Украине.

В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.

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