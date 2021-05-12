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МАФия посрамлена: в Киеве переход на "Лыбедской" очистили от киосков (фото)

12 мая, 19:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Теперь в подземном переходе для пешеходов проход стал свободнее

В Киеве 12 мая в подземном переходе около станции метро "Лыбедская" снесли МАФы.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Киевляне сразу отреагировали на событие в Сети, поблагодарив коммунальщиков за работу.

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"Прямо сейчас в переходе м. Лыбедская благоустройство громит МАФы", – пишут в интернете.

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Ранее мы писали, что в Киеве МАФовики подрались с полицией и коммунальщиками.

Также сообщалось, что в Киеве точечно демонтировали МАФы, которые торговали алкоголем без разрешительных документов. Демонтировали те киоски, которые размещались без разрешений, ничего не платили в бюджет и торговали алкогольными напитками. Сегодня в столице убрали семь таких временных МАФов.

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