В Киеве перекроют ряд улиц: где не проехать (адреса)

Завтра, 14 октября, в стране будут праздновать Покров Пресвятой Богородицыи День защитников и защитниц Украины. Из-за этого в Киеве перекроют ряд улиц.
Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции Киева.
Какие улицы будут перекрыты и когда
В столице будет прохождение посвященное Дню защитников и защитниц Украины. Пройдет оно с 13:30 до 18:30 14 октября.
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Движение транспорта перекроют на:
- улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)
- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)
- улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)
- улице Михайловской;
- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)
- улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)
- участках прилегающих улиц.
День защитников и защитниц Украины: история праздника
С 2014 года, в Украине, согласно президентскому указу, в этот же день стал отмечаться праздник, посвященный защитникам страны.
В целях декоммунизации и отказа от советских праздников он был перенесен с 23 февраля. И вместо Дня защитника Отечества получил новое название – День защитника Украины. На следующий год, в марте 2015-го, день официально стал выходным .
Спустя 7 лет, летом 2021 года , этот праздник переименован в День защитников и защитниц Украины с целью чествования большого числа женщин, которые служат на благо независимости и территориальной целостности Украины наравне с мужчинами.
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