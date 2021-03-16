Українська
$ 27,64
32,95
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньше

16 марта, 15:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вместо 20 марта ученики 5-11 классов смогут начать отдыхать с 18 марта

Из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.

Реклама

Об этом сообщил на брифинге 16 марта киевский мэр Виталий Кличко.

Читайте также: Школы под Киевом отправляют на "корона-каникулы" (видео)

"Киев одобрил решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта", – сказал Кличко, назвав эту меру одной из тех, что в силах городских властей.

Детские сады и младшая школа при этом продолжат работать в обычном режиме.

Стоит отметить, что по утвержденному плану на 2020-2021 учебный год весенние каникулы в школах Украины должны начаться 22 марта. Поскольку это понедельник, фактически отдыхать дети начнут отдыхать с субботы, 20 марта. Продлятся каникулы до 28 марта.

Реклама

Виталий Кличко отметил, что в последние полторы недели в городе идет активный прирост новых случаев COVID-19, и только за предыдущие сутки в Киеве обнаружили 999 новых заболевших. Поэтому власти столицы попросили Кабмин усилить ограничения в оранжевой зоне, в которой находится и Киев.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев школа каникулы коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)Другие новости
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)Другие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)Другие новости
"Оно" повсюду! Собаки густо "заминировали" тротуары Киева – как с этим боротьсяВласть
60 лет Куреневской трагедии: факты и легенды об одном из самых страшных дней в истории Киева
60 лет Куреневской трагедии: факты и легенды об одном из самых страшных дней в истории КиеваДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять