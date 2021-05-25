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В Киеве планируют капитально отремонтировать Крещатик

25 мая, 13:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сама реконструкция может начаться уже в этом году

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве планируют провести капитальный ремонт улицы Крещатик, которая расположена на территории двух районов Киева – Печерского и Шевченковского. Стоимость его составит более 740 млн гривен.

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Об этом сообщают на сайте системы Prozorro.

Так, "Киевавтодор" уже объявил тендер на капремонт.

"Размер бюджетного назначения по смете или ожидаемая стоимость предмета закупки: 740 951 200,35 UAH", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что на фасадах домов обновят нумерацию и обеспечат ее подсветку, будет усовершенствована система уличного освещения. Кроме того, на главной улице страны разместят тактильную плитку направляющего и сдерживающего действия для людей с проблемами зрения. Также планируется заменить все урны.

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Также мы сообщали, что в Киеве снова ремонтируют мост Кличко.

Напомним, дом с химерами в Киеве обнесли строительными лесами. Ранее ремонтные работы проводились на центральном входе в здание, на его первом этаже. Теперь рабочие явно расширили масштабы работ.

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